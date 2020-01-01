دي ماريا يدافع عن غضب مبابي

دي ماريا يدافع عن مبابي ويؤكد أهمية كافاني

دافع النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا عن زميله كيليان مبابي بعضما غضب الأخير من قرار استبداله من قبل المدرب توماس توخيل.

وعزز باريس سان جيرمان صدارته للدوري الفرنسي بتغلبه على ضيفه مونبيلييه بخمسة أهداف مقابل لا شيء لحساب الجولة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي.

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وأعرب كيليان مبابي عن امتعاضه من تغييره في مواجهة فريقه اليوم أمام مونبيليي، وذلك عندما قرر المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان أن يخرج مبابي من أرض الملعب وأن يدفع بزميله الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

وأظهر مبابي غضبًا واضحًا على وجهه بينما كان يغادر الملعب ليترك مكانه للنجم القادم من صفوف فريق إنتر في الصيف الماضي.

وبعد المباراة، قال أنخيل دي ماريا إن موقف مبابي مفهوم نظرًا لأنه لا يوجد لاعب في أي فريق يريد الخروج من أرض الملعب.

وأضاف: "أي مهاجم يريد ذلك، خاصة في حال كان قد سجل هدفًا، الجميع يريد تسجيل المزيد من الأهداف خصوصًا وأنه كان في حالة جيدة"

وتابع: "بالنسبة لكافاني فهو معنا منذ بداية العام ويعلم يقينًا كما نعلم أنه سيكمل الموسم رفقتنا، الشيء المهم أنه ما زال قادرًا على اللعب"

مبابي غاضب من تغييره ويناقش توخيل أمام الجميع

من جانبه، علّق: "الأمر ليس صعبًا، لأنه لاعب متطلب وهذه الأمر تحدث بصورة طبيعية. نحن فريق واحد وعلينا العمل سويًا".

وبهذا الفوز يواصل باريس سان جيرمان طريقه الممهد نحو الحفاظ على لقب الدوري الفرنسي للموسم الثالث تواليًا، حيث خسر اللقب في آخر مرة موسم 2017 لصالح موناكو.