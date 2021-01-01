دي ماريا: ميسي يزاملني في باريس؟ سيكون أمرًا رائعًا

دي ماريا يتحدث عن ميسي وعن واقعة السطو على بيته

قال نجم باريس سان جيرمان أنخيل دي ماريا إن اللعب بجوار مواطنه وقائد نادي برشلونة ليونيل ميسي في فريق واحد سيكون أمرًا رائعًا للغاية، مؤكدًا أنه لاعب من كوكب آخر.

وكانت فرضية انتقال ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان قد أصبحت مطروحة مع نهاية عقد النجم الأرجنتيني مع الفريق الكتالوني بنهاية الموسم الجاري وعدم التجديد حتى الآن.

وحول اللعب بجوار ميسي قال: "سيكون أمرًا رائعًا بكل تأكيد، لقد لعبت معه كثيرًا مع المنتخب الأرجنتيني والأمر بجواره يصبح أسهل، لذلك إذا حدثت في فريق واحد ستكون الأمور رائعة".

وأضاف: "من المستحيل اختيار شخص آخر في حال تواجد ميسي، طوال مسيرتي المهنية، من كل ما رأيته لا أحد أفضل منه، أعتقد أن ليو من كوكب آخر، هو استثنائي بمعنى الكلمة".

وتابع: "أن يكون ليو زميلًا في الفري، سيكون الأمر رائعًا. لكنه لاعب لبرشلونة في الوقت الحالي، لديه عقد مع فريقه، ثم سنرى ما سيحدث بعد ذك، أتحدث معه كثيرًا وأقول له دائمًا إن الشيء المهم هو سعادته وسعادة عائلته ".

وحول حادثة السطو التي حدثت على منزله منذ فترة تحدث دي ماريا عن تأثير ذلك على الحالة النفسية له ولزوجته كذلك، مؤكدًا أن الأمور باتت أفضل إلى حد كبير في الوقت الحالي.

وأردف: "زوجتي كانت لا تزال متألمة قليلاً لبضعة أيام بعد الحادث لكن هذا طبيعي، إنها المرة الثانية التي نتعرض فيها لمثل هذا، الأمر ليس سهلاً. لكن كما قلت من قبل، أنا سعيد هنا الأهم من ذلك، أن عائلتي تشعر بالراحة."

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يذكر أن أنخيل دي ماريا يلعب في صفوف باريس سان جيرمان منذ صيف العام 2015، وعاش هناك 6 سنوات من الاستقرار المهني الذي افتقده قبل تجربة نادي العاصمة الفرنسية.