دي ماريا: ميسي لا يكترث بما يفعله جمهور باريس سان جيرمان!

يصر أنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان على أن مواطنه الأرجنتيني وزميله في الفريق ليونيل ميسي "لا يعطي أي اهتمام" لصافرات الاستهجان التي يتلقاها من جماهير باريس سان جيرمان خلال الأسابيع الماضية.

لم يسجل ميسي القادم إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي في صفقة انتقال حر سوى 9 أهداف في 32 مباراة مع الفريق بكل المسابقات، وهي حصيلة لم يكن أكثر المتشائمين في فريق العاصمة الباريسية يتوقعها!.

ميسي لا يكترث لصافرات جمهور باريس!

اللاعب المتوج بسبع كرات ذهبية صبت الانتقادات عليه بقسوة عقب الإقصاء من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد، ومن يومها يتلقى صافرات الاستهجان بشكل شبه مستمر من جماهير البي إس جي.

عن هذا يقول أنخيل دي ماريا في تصريحات لإذاعة "أوربانا بلاي إف إم" الأرجنتينية: "من الصعب تصديق أن أفضل لاعب في العالم يتعرض لصافرات استهجان، ولكن هذا النادي بجماهيره متطلب للغاية، لديهم شغف كبير ويرون أن اللاعبين الأفضل لديهم تم إقصاؤهم من دور الستة عشر، من الطبيعي أن يكونوا محبطين، هذا يحدث في كل مكان".

وأضاف: "ميسي لا يعطي اهتمامًا لما يفعله الجمهور (الصافرات).. إنه الأفضل في العالم، هذه هي تفاصيل كرة القدم التي ينبغي قبولها كما هي، علينا أن نكون أقوياء".

دي ماريا يتحدث عن تطورات مستقبله

إقامة دي ماريا في باريس سان جيرمان والممتدة لسبعة أعوام ستشهد فصلها الأخير، مع انتهاء عقد الأرجنتيني في يونيو، في "جول" أكدنا لكم في وقت سابق أن يوفنتوس عرض على الجناح الأعسر عقدًا لمدة عام واحد في تورينو.

التقارير تشير أيضًا إلى عودة محتملة لدي ماريا إلى الأرجنتين، لكن كثيرًا من الأشياء ستتغير وفقًا لما سيحدث في كأس العالم قطر 2022.

بي إس جي لا يزال يدرس منح الأرجنتيني فرصة لمدة موسم واحد إضافي، وهو قال في وقت سابق: "العقد ينتهي في يونيو وفكرتي هي الاستمرار هنا، أريد أن تكون سنتي الأخيرة في أوروبا هنا في باريس، ولكنني لا أعرف إذا كان النادي يشاركني نفس الرغبة".

وأشار أيضًا إلى أن "ما يشغله هو الوصول إلى كأس العالم في أفضل شكل ممكن، وإن أندية أوروبية أخرى قد تكون مفتاح حصول ذلك" حال لم يتمكن الأرجنتيني من البقاء في باريس.

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