دي ماريا: ميسي أبكانا بخطابه في كوبا أمريكا

الأرجنتيني يروي كواليس ما بعد الإقصاء..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

كشف أنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان والمنتخب الأرجنتيني، ما قاله ليونيل ميسي قائد المنتخب وبرشلونة عقب إقصاء الفريق من كوبا أمريكا 2019.

وقال دي ماريا لـESPN:"ميسي قال كلمات جميلة للغاية عقب خروجنا من المسابقة أمام البرازيل".

وأضاف:"طالبنا ميسي أن نفخر بالفريق الذي بنيناه، وأننا كنا معاً وبيننا من لم يتم استدعاؤه من قبل للقائمة، ولكننا شعرنا أننا كنا معاً لمدة أعوام".

وأوضح:"لقد قال أننا قد توحدنا لأجل نفس الاتجاه منذ اليوم الأول، وأنه كان فخوراً للغاية باللاعبين الواعدين وإخلاصهم لأجل القميص".

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وتابع:"لقد قال أن وجودهم هنا وما قدموه في كوبا أمريكا كان بسبب استحقاقهم لأماكنهم، وبمجرد أن انتهى ظهرت دموع الجميع لأن كلماته لمست قلوبنا، خصوصاً الشباب".

يذكر أن المنتخب الأرجنتيني أنهى المسابقة في المركز الثالث بالفوز على تشيلي، بعد خسارة نصف النهائي أمام البرازيل البطل والمضيف 2-0.