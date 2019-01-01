الكشف عن تعليمات فالفيردي للعودة أمام إنتر

ما الذي قاله فالفيردي للاعبين بين شوطي مباراة إنتر في دوري الأبطال؟

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

كشفت تقارير صحفية عن المحاضرة التي أجراها إيرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، مع لاعبي الفريق بين شوطي لقاء إنتر في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

برشلونة انتصر بهدفين لهدف ليحتل المركز الثاني في المجموعة متساويًا بالرصيد ذاته مع المتصدر بوروسيا دورتموند بواقع 4 نقاط.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ فالفيردي اجتمع مع اللاعبين في غرفة الملابس عقب انتهاء الشوط الأول وأخبرهم بالأخطاء التي يرتكبها برشلونة.

كما أوضح لهم الدور المطلوب من أرتورو فيدال وكيفية إدارة الشوط الثاني للخروج من المباراة بالنقاط الثلاثة.

مباراة أظهر فيها إنتر صلابة وقوة صعّبت الأمور على برشلونة، كان الحل فيها لمسة سحرية من ليو واقتناص كل الفرص المتاحة من سواريز 🎯



هل تعكس الأرقام نتيجة المباراة؟ 🤔



إليكم 👇 pic.twitter.com/bJZxKP42qK — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 2, 2019

وأقر اللاعبون بالدور الذي قام به فالفيردي، إذ صرّح أرتور ميلو عقب المباراة: "المدرب اكتشف العيوب بصورة رائعة وأخبرنا بما نحتاجه لأجل العودة في اللقاء بين شوطي المباراة. كنا بحاجة للتطور في الضغط ودخول فيدال ساعدنا كثيرًا في هذا الصدد. إنّه يمتلك مقومات خاصة ويقدم لنا ما نحتاجه بالضبط".

أما لويس سواريز فدعّم تصريحات ميلو قائلًا: "كنا بحاجة إلى فترة ما بين الشوطين لتصحيح أخطاء الشوط الأول لأننا علمنا أنّه لو استمرينا على هذا النهج سوف نخسر اللقاء. الفريق أظهر الصبر وكنا نمتلك الثقة اللازمة وتعاملنا مع الكرة بأفضل طريقة ولذلك سجلنا الهدفين".

حتى قائد البلوجرانا، ليونيل ميسي، أشاد بدور فالفيردي بقوله: "إنتر فريق عظيم ولعب شوطًا أول نموذجي ولكن في الشوط الثاني كان الضغط أفضل وصنعنا أكثر من فرصة خطيرة. المباراة كانت صعبة لأن إنتر لعب بأكثر من لعب في الخط الخلفي ولكننا حاولنا والحظ ساندنا للتسجيل والانتصار".

جدير بالذكر أنّ برشلونة سيواجه إشبيلية يوم الأحد المقبل في الدوري الإسباني قبل فترة التوقف الدولي.