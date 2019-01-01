باريس سان جيرمان يستعيد نصف مصابيه

مازال الفريق يفتقد لنيمار وكافاني

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تلقى توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان أخبارًا جيدة تمثلت بعودة الثلاثي المصاب لتدريبات الفريق الجماعية.

وأفادت التقارير المتابعة للتدريبات أن الثلاثي آنخيل دي ماريا وداني ألفيش وجوليان دراكسلر انضموا لزملائهم في تدريب يوم الإثنين، لكنهم رغم هذا لن يلعبوا خلال مباراة الغد أمام نانت في نصف نهائي كأس فرنسا.

هل يُنقذ مارسليا آرسنال من "ورطة" المدير الرياضي؟

وكان دراكسلر قد تعرض للإصابة خلال مواجهة مانشستر يونايتد في 6 مارس الماضي، فيما غاب الثنائي الآخر منذ مباراة مارسيليا في 17 مارس ولم يُستدعيا لمباريات منتخبي الأرجنتين والبرازيل في فترة التوقف الدولي الأخيرة.

ومازال الثلاثي كافاني ونيمار ومونييه خارج التدريبات لعدم شفائهم من الإصابة، ولم يُحدد بعد موعد عودتهم.