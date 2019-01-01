دي ليخت يتمرد من أجل يوفنتوس ويغيب عن معسكر أياكس

تقارير صحفية هولندية تؤكد أن اللاعب ماتياس دي ليخت لن يتواجد في تدريبات أياكس الخاصة بالموسم الجديد لحسم صفقة انتقاله ليوفنتوس.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية هولندية اليوم أن اللاعب ماتياس دي ليخت نجم دفاع فريق أياكس لن ينضم للمعسكر التحضيري الخاص بالموسم الجديد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "دي تيليجراف" والتي أكدت أن اللاعب يسعى خلال هذه الأيام لحسم صفقة انضمامه لصفوف يوفنتوس الإيطالي.

وذكرت الصحيفة أن اللاعب لن يسافر لمعسكر الفريق الذي يقام في النمسا وسيبقى في منزله، لكن أياكس لم يؤكد على تلك الأنباء بعد.

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وكان اللاعب قد توصل لاتفاق مع يوفنتوس الإيطالي من أجل الانضمام لصفوف البيانكونيري في الموسم الجديد لكن الأخير لم ينجح في التوصل لاتفاق مع أياكس.

ويسعى أياكس للحصول على مبلغ ٧٥ مليون يورو مقابل انضمام اللاعب لصفوف النادي الإيطالي، لكن يوفنتوس يقدم ٦٥ مليون فقط.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد توصل لاتفاق مع أياكس قبل أسابيع على ضم اللاعب لكن البنود الشخصية وقيمة عمولة وكيله كانت سبب فشل الصفقة.