دي ليخت: لا أحلم بأي فريق وقد أبقى مع أياكس

ماتياس دي ليخت مدافع فريق أياكس يلمح لإمكانية الاستمرار مع فريقه الهولندي في الموسم المقبل وتجاهل العروض الحالية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف ماتياس دي ليخت مدافع وقائد أياكس الهولندي أنه قد يستمر مع فريقه في الموسم المقبل دون الانتقال لأي فريق جديد رغم كثرة العروض.

جاء هذا في تصريحات صحفية لنجم المنتخب الهولندي الشاب، حيث أكد أنه يسعى للتفكير بشكل جيد فيما هو أفضل من أجل مسيرته الكروية.

هكذا انهار موسم برشلونة شيئًا فشيئًا.. 😅 pic.twitter.com/y7cipBokfn — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٦ مايو ٢٠١٩

وقال دي ليخت: "هناك العديد من الأمور التي تكتب وتقابل هذا يحدث طوال الموسم ولهذا أنا معتاد عليه وليس لدي أي مشكلة في مثل تلك الأخبار، لكنني لا أعلم مستقبلي بعد".

وأضاف: "لم يكن لدي أي نادي أحلم بالانضمام له وأنا صغير غير أياكس، وسأنظر فيما هو أفضل لمسيرتي وأين هو المكان الذي سأتطور فيه بشكل أوسع".

حصاد برشلونة | من حلم الثلاثية إلى واقع مأساوي!

وأكمل: "دي يونج اتخذ قراره بالانضمام لبرشلونة، بينما أنا لم أفعل ذلك بعد، ربما سيكون من الأفضل أن أبدأ فترة الإعداد مع أياكس، وطالما لدي عقد معهم فهناك فرصة للاستمرار".

جدير بالذكر أن تفاصيل في الاتفاق بين برشلونة ومينو رايولا وأياكس أوقفت المفاوضات في الفترة الأخيرة، قبل أن تخرج أنباء عن استئنافها عقب خسارة النادي الكتالوني للكأس أمام فالنسيا.