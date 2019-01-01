مدرب أياكس: يوفنتوس وريال مدريد كانوا خائفين من فريقي

أياكس يواصل إقصاء الكبار

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أبدى إريك تين هاج، مدرب أياكس، سعادته بالإنجاز الكبير الذي حققه فريقه ببلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما أقصى يوفنتوس ومن قبله ريال مدريد.

وفاز أياكس على يوفنتوس مساء الثلاثاء 1-2 في عقر دار الأخير بتورينو، ليتخطى ربع نهائي المسابقة ويصبح الفريق الأول الذي يبلغ هذا الدور بعد خوضه ثلاثة أدوار تمهيدية.

وقال تن هاج للصحافة بعد المباراة: "ليلة هائلة لأياكس ولاعبيه وكل الكرة الهولندية، مرة أخرى نقصي مرشح للبطولة بفلسفتنا الخاصة وتخطي حدودنا".

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وأكمل: "يمكنك أن ترى كيف كان يوفي خائفاً منا، ومن قبله كان ريال مدريد كذلك، من الصعب اللعب أمامنا، نملك عديد اللاعبين الموهوبين ومن الصعب أن تضغط علينا، كما نعرف كيف نلعب الضغط العالي نحن أيضاً".

واستمر تين هاج في تحليله: "لعبنا جيداً في الذهاب وهذا أعطانا الثقة والصبر حتى نهرب من ضغط يوفنتوس بالشوط الأول، وبين الشوطين تحدثنا عن أهمية الضغط على إيمري تشان وجعل الأجنحة تضغط عالياً لتقريب شونه ودي يونج من بعضهما البعض، هذا خلف المساحات وجعل يوفنتوس يدافع، وبمجرد أن تقدمنا بالنتيجة أُتيحت لنا فرص أكثر".

وواصل: "اللقاء مع ريال مدريد كان مشابه، في أمستردام كان يمكن أن نسجل أكثر، نحتاج لفعل هذا ونقتل المباريات، ولكن في النهاية أنا في غاية السعاد بفريقي، نملك الثقة لمواجهة أياً من سيتي أو توتنهام لو لعبنا كما فعلنا مع ريال ويوفي، ولكن بيب يملك فلسفة تشبه فلسفتي".

وسيتعرف أياكس على خصمه في نصف النهائي من مباراة مساء الأربعاء بين توتنهام ومانشستر سيتي، وفاز سبيرز ذهاباً على ملعبه بهدف نظيف.