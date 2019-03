دي ليخت ثالث أصغر لاعب يُسجل لهولندا في القرن الـ21

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أحرز ماتياس دي ليخت هدف هولندا الأول ضد ألمانيا في المباراة الجارية حاليًا بين المنتخبين لحساب تصفيات يورو 2020.

وتقدم المانشافت على مستضيفهم بهدفين دون رد في الشوط الأول، لكن مدافع أياكس أمستردام نجح في تقليص الفارق مع بداية الشوط الثاني قبل أن ينجح ممفيس ديباي في إدراك التعادل بعد مضي ساعة من اللعب تقريبًا، ومازالت المباراة جارية حتى الآن.

ودخل دي ليخت تاريخ المنتخب البرتقالي بهذا الهدف، بأن أصبح ثالث أصغر لاعب يُسجل لهولندا في القرن الحالي، إذ يبلغ من العُمر اليوم 19 عامًا و224 يومًا.

نوير يخوض مباراته الدولية الـ86 ويُعادل رقم أوليفر كان

ويتصدر ريان بابل القائمة بالتسجيل في عامه الـ18 و97 يومًا عام 2005، يليه ويسلي شنايدر وسجل عام 2003 ولم يكن قد تجاوز عامه الـ19 و124 يومًا.

يُذكر أن دي ليخت أحد أبرز المواهب الدفاعية في العالم حاليًا، وتتصارع عدة أندية على الظفر بخدماته أبرزها يوفنتوس ومانشستر سيتي وبرشلونة.

ويُقال أن مندوبًا من النادي الإيطالي يُتابعه حاليًا في المباراة ضد الألمان، فيما تُرجح تقارير أخرى توصله لاتفاق بالفعل مع الفريق الكتالوني.

3 - The three youngest players with a goal for the Dutch national team this century:

18y 97d - Ryan Babel (2005)

19y 124d - Wesley Sneijder (2003)

19y 224d - Matthijs de Ligt (2019)

Prodigious.