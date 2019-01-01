دي ليخت: آمل أن أصبح من أساطير يوفنتوس

بهذا الأمر يحلم ماتياس دي ليخت خلال مسيرته مع يوفنتوس

قال المدافع الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت نجم نادي يوفنتوس إنه يتمنى أن يبقى لفترة طويلة مع السيدة العجوز ويصبح أحد أساطير النادي في المستقبل.

وكان دي ليخت قد انضم إلى يوفنتوس الصيف الماضي قادمًا من أياكس أمستردام مقابل حوالي 84 مليون يورو بعد صراع مع باريس سان جيرمان وبرشلونة.

وبعد نصف موسم أول، تحسن أداء دي ليخت مع السيدة العجوز مقارنة بما قدمه في بداية مشاركاته مع الفريق، خاصة مع لعبه أساسيًا بشكل مستمر بعد إصابة جورجيو كيليني.

وحول ذلك، قال المدافع الهولندي الشاب إنه يرغب في البقاء مع يوفنتوس لأطول فترة ممكنة، مضيفًا أنه فخور بارتداء هذا القميص الثقيل.

وأضاف: "حلمت أن أكون لاعبًا محترفًا، ولو أخبروني منذ سنوات أنني سألعب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعمر 20 عامًا فقط وأكون أصغر قائد يشارك في هذا الدور لم أكن لأصدق ذلك"

وتابع: "لقد كانت هذه الأشياء التي حدثت بالفعل مجرد أحلام بالنسبة لي، وبعدما تحققت أشعر برغبة في تحقيق ما تبقى لدي من أماني وأحلام في كرة القدم"

وأردف: "لقت مررت بالعديد من التجارب خلال ما مضى من مسيرتي، بعضها إيجابية وبعضها سلبية ولكنني سعيد بكل تجربة عشتها وخضتها"

وحول حلمه الذي يريد تحقيقه قال: "أود البقاء لأطول فترة ممكنة في يوفنتوس وأن أقدم ما يستحقه هذا القميص، إنني أتدرب مع الأفضل في العالم وهذا شيء مميز، آمل في تكوين شراكة قوية مع بونوتشي تستمر طويلًا، لقد تعلمت منه كثيرًا وأرغب في التعلم أكثر"

خاص | رونالدو: أنا الأفضل في إيطاليا وأمم أوروبا البطولة الأهم في مسيرتي

يذكر أن ماتياس دي ليخت قد لعب بجوار ليوناردو بونوتشي كثنائي دفاعي أغلب فترات الموسم الحالي، مع مشاركات من حين للآخر للتركي الشاب ديميرال.