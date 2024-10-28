دي لا فوينتي: غياب ريال مدريد عن حفل الكرة الذهبية ليس جيدًا!

مدرب إسبانيا ينتقد تصرف ريال مدريد...

انتقد لويس دي لافوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، قرار إدارة ريال مدريد، بمقاطعة حفل الكرة الذهبية لعام 2024، وعدم تواجد أي فرد من بعثة الفريق الملكي في الحفل.

ويقام حفل الكرة الذهبية مساء اليوم الإثنين، في العاصمة الإسبانية باريس، وكان فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، المرشح الأول لتحقيق الجائزة، إلا أنه وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" فإن الإسباني رودري؛ نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، هو الفائز الليلة وليس فيني.

وردًا على عدم فوز فينيسيوس، قررت إدارة ريال مدريد مقاطعة الحفل، إذ شدد خوان كاميلو، مدير المركز الإعلامي للفريق الملكي، بأن بعثة العملاق الإسباني لن تتواجد في مكان لا يحترم النادي أو لاعبيه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال دي لا فوينتي في تصريحات عبر قناة "موفيستار": "أحب الحديث عن المبادئ والقيم، نحن نمثل أكثر من لاعبين ومدربين، يجب أن يكون هناك تضحية وتضامن وتعاون لتحقيق النجاح".

وتابع: "ليس من الجيد لكرة القدم، أن كيانًا كبيرًا مثل ريال مدريد، غير موجود في الحفل، أنا أشعر بالأسف لأنني أود أن يتم تمثيل كرة القدم العالمية والإسبانية كلها".