دي لا فوينتي: الباب مفتوح لعودة راموس ولن أتخلى عن بوسكيتس!

أبرز تصريحات مدرب منتخب إسبانيا الجديد

عقد اليوم مؤتمرًا صحفيًا لتقديم لويس دي لا فوينتي، المدير الفني الجديد لمنتخب إسبانيا خلف لويس إنريكي الذي رحل عقب توديع الفريق لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وودع المنتخب الإسباني منافسات بطولة كأس العالم 2022 من الدور ثمن النهائي على يد منتخب المغرب الذي نجح في تحقيق الفوز بركلات الجزاء الترجيحية.

وحضر المؤتمر الصحفي كل من لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم وألبرت لوك، المدير الرياضى الجديد للمنتخب، ورد دي لا فوينتي خلال المؤتمر الصحفي على العديد من الأسئلة الهامة والخاصة بمستقبل المنتخب الإسباني.

وأكد مدرب إسبانيا أنه لا يستخدم الشبكات الاجتماعية وأن كل تصريحاته ستكون من خلال وسائل الإعلام فقط.

وأجاب دي لا فوينتي على سؤال علاقته بإنريكي وهل حدث تواصل بينهم أم لا، قائلًا: "تبادلنا الرسائل وهنأني فعلاقتى جيدة معه".

وتابع تصريحاته بشأن موقفه من النجوم كاناليس وسيرخيو راموس، وأسباس، قائلًا: "كل أولئك الذين يتم اختيارهم لديهم نفس الفرص لقد تشكلت لدينا فكرة لكن لم يغلق الباب لأحد".

وأضاف: "لن أخوض في جدالات مع راموس يمكن استدعاء جميع الذين سيأتون ويمكن اختيارهم".

وعلق مدرب إسبانيا الجديد على سؤال الفرق التي لعبت في المونديال وأعجب بهم قائلًا: " ألمانيا وفرنسا والمغرب، نريد أن نكون أفضل من المنافس وأحب السيطرة على اللعبة واللاعبين الجيدين، أحب فريقًا كاملًا بسجلات مختلفة لدينا لاعبين مميزين".

وتحدث دي لا فوينتي عن رأيه في أداء منتخب إسبانيا في المونديال قائلًا: "هذا ليس الوقت المناسب لتحليل أي شيء كلنا أردنا الأفضل لكنه لم يكن ممكناً الفوز صعب للغاية وسيكون التحليل داخليًا وقدم لويس إنريكي عملًا رائعًا".

وأكد اعتماده على سيرجيو بوسكيتس من برشلونة، لأنه لا يزال لديه الكثير ليقدمه ويريد استمراره.

وأختتم تصريحاته بالإجابة عن سؤال انتظاره لهذه الفرصة قائلاً: " لم أفكر في الأمر حتى عرضه علي لويس روبياليس، أنا قصير النظر وهذا ما علمتنى إياه كرة القدم والشيء الوحيد الذي يقلقني هو المباراة ضد النرويج التي سنبدأ بها مرحلة التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا في ألمانيا 2024".