دي كانيو منتقدًا لوكاكو: نمر عجوز وغير مقنع

الفاشي غير راضٍ عما يقدمه الوحش البلجيكي مع إنتر!

بالغ النجم الإيطالي الشهير باولو دي كانيو في انتقاد مهاجم إنتر روميلو لوكاكو، واصفًا إياه بالنمر العجوز، وذلك لعدم اقتناعه بما يقدمه مهاجم مانشستر يونايتد السابق مع أفاعي "جوسيبي مياتزا".

ورغم تألق لوكاكو تحت قيادة ملك الجرينتا أنطونيو كونتي بهز شباك المنافسين 9 مرات في 11 مباراة منذ بداية جنة كرة القدم، إلا أن النجم كان مُلقبًا بالفاشي في مسيرته كلاعب، أصر على أن صاحب الـ26 عامًا لا يُقدم الأداء المقنع.

وقال في برنامج "سكاي كالتشيو كلوب" الإيطالي "لوكاكو؟ مثل النمر العجوز وحتى الدقيقة 70 لم يقدم الأداء المقنع".

وحاول تصحيح انتقاده اللاذع في رده على فابيو كاريسا في البرنامج، بقوله "لديه جسد كبير لكنه يستخدمه بشكل لطيف مع المدافعين، إذا كان لديه الخبث الكروي سيصبح في مكانة أفضل، لكن حتى الآن لا يبدو كالقطعة النادرة، لكنه يملك كل شيء ليحجز مكانه في تشكيلة كونتي الأساسية".

وكان لوكاكو قد ساهم في فوز إنتر على بولونيا بهدفين مقابل هدف، وذلك بفضل هدفه القاتل الذي سجله في الوقت المحتسب بدل من الضائع، ليبقى فريق الأفاعي في المركز الثاني برصيد 28 نقطة بفارق نقطة واحدة عن المتصدر يوفنتوس.