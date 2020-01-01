دي فري: كونتي يشرف على تدريبات لاعبي إنتر من المنزل

العمل في إنتر يستمر بالرغم من توقف النشاط

أوضح ستيفان دي فري، لاعب إنتر أن فريقه يواصل العمل بالرغم من توقف النشاط الكروي في إيطاليا، مشدداً على أنه فريقه سيعود أقوى عقب نهاية المعركة مع فيروس كورونا.

وتوقف الدوري الإيطالي عند الجولة الـ 26، مطلع الشهر الجاري بعد تفشي فيروس كورونا في إيطاليا.

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وقال دي فري في تصريحات صحفية: "إيقاف المسابقة أعطانا فرصة للتدريبات في المنزل، لا توجد مباريات ولكن هناك برنامج دقيق يجب تنفيذه بشكل يومي في المنزل، كي لا نفقد لياقتنا".

وتابع: "المدرب يتواصل معنا ويتابعنا عن كثب حتى هذه اللحظة، سواء بالرسائل أو من خلال مساعديه".

وواصل: "عندما نعود سيكون كل شيء على ما يرام، يجب أن نبقى متحدين حتى نفوز في هذه المعركة".

وعن تعامل إنتر مع الوضع الحالي، قال صاحب الـ 28 عاماً: "إنتر أثبت أنه ناد محترف فهم يقدمون لنا وجبات الطعام الحصية، وأحضروا لنا الدراجات لمواصلة العمل في المنزل".

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وأتم تصريحاته قائلاً: "هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن كرة القدم، علينا الآن أن نركز على هذه المعركة مع الفيروس، عندما ينتهي كل هذا سنعود للفوز في الملعب أيضاً".

جدير بالذكر أن إنتر يحتل المركز الثالث من الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة، ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام سامبدوريا، بينما يحتل لاتسيو المركز الثاني برصيد 62 نقطة، ويوفنتوس في الصدارة برصيد 63 نقطة.