دي خيا يوافق على التجديد لمانشستر يونايتد

مؤشرات إيجابية نحو بقاء الحارس الإسباني المتألق لفترة أطول مع الشياطين الحمر

تلقى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنباء جيدة في مساعيه لتجديد عقد حارسه الإسباني ديفيد دي خيا.

نجم مانشستر يونايتد عقده كان سينتهي الصيف القادم، قبل أن يقوم الشياطين الحمر بتفعيل بند يتيح له التمديد لعام إضافي.

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دي خيا كان متردداً في التجديد نظراً لحالة الفريق السيئة مع المدرب السابق جوزيه مورينيو.

الآن الأمر اختلف تماماً بعد 10 مباريات بلا هزيمة تحت قيادة النرويجي أولي سولشار.

جميعنا نعرف كيف كانت ظروف هذه المباراة..

برشلونة كان مُطالبًا بأن يحقق المعجزة في كامب نو بعد الإهانة التي حدثت في حديقة الأمراء..

فارق الـ 4 أهداف كان كثيرًا ومفاجئًا.. pic.twitter.com/IPzEsot6lo — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 8, 2019

تقارير صحفية أكدت ان الأجواء الإيجابية في النادي، منحت دي خيا العديد من الضمانات للاستمرار.

ومن المتوقع تجديد عقده حتى عام 2024، مع زيادة ملحوظة براتبه الحالي الذي يصل لـ210 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.

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راتب دي خيا يصل بعد العقد الجديد إلى 375 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، ليصبح ثاني أعلى اللاعبين أجراً بمانشستر بعد أليكسيس سانشيز.

جدير بالذكر أن مانشستر قام مؤخراً بتجديد عقد الثنائي فيل جونز وأنطوني مارسيال، في ظل استمرار الغموض حول مستقبل أنطونيو فالنسيا وأندير هيريرا وأشلي يونج.