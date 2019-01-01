دي خيا ضد أليسون - الخبرة تتفوق أم الدماء الجديدة؟

لقاء صعب بين كل من مانشستر يونايتد وليفربول بعنوان مواجهة بين أفضل حارسين في الدوري الإنجليزي ديفيد دي خيا وأليسون بيكر فمن يتفوق بينهما.

فيسبوك تويتر علي رفعت

ساعات قليلة تفصلنا عن واحدة من أهم مباريات الدوري الإنجليزي عبر تاريخه بين كل من ليفربول صاحب الزعامة السابقة للبطولات المحلية والحالية للبطولات الأوروبية في إنجلترا وبين مانشستر يونايتد الذي سحب بساط البطولات المحلية من الريدز في العقدين الأخيرين.

وستشهد المباراة بداخلها مواجهة خاصة بين الثنائي ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد وأليسون بيكر حارس مرمى ليفربول على لقب الحارس الأفضل في الدوري الإنجليزي.

وشهدت الأشهر الماضية مقارنات عديدة بين الثنائي وحالات شد وجذب كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بين جماهير الفريقين وجدل كبير بين جماهير الكرة عمومًا.

في الأسطر المقبلة نستعرض معًا مقارنة رقمية لأداء كل منهما خلال مباريات الموسم الجاري فقط في الدوري الإنجليزي، حيث سيتواجهان يوم غدًا الأحد.

ديفيد دي خيا

خاض النجم الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد 26 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ولم يتغيب عن أي مواجهة للشياطين الحمر منذ انطلاقة الموسم ولو لدقيقة واحدة حيث لعب 2340 دقيقة.

دي خيا تلقت شباكه 35 هدفًا وهو رقم سلبي للغاية تجاوز أرقام حراس كل من ليفربول وتوتنهام وتشيلسي وواتفورد وولفرهامبتون وليستر سيتي وكريستال بالاس وحتى نيوكاسل صاحب المركز الـ 16.

وتلقى دي خيا الأهداف الـ 36 في 20 مباراة من أصل الـ 26 التي خاضها هذا الموسم مع الشياطين الحمر في الدوري الإنجليزي أي أنه خرج بشباك نظيفة في ست مباريات.

أليسون بيكر

لا يختلف الأمر كثيرًا بالنسبة لحارس مرمى ليفربول اليسون بيكر عندما يأتي عند عدد الدقائق والمباريات التي خاضها رفقة فريقه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

بيكر شارك في 26 مباراة مع ليفربول أي أنه لم يتغيب عن أي مواجهة حتى يومنا هذا وتواجد في 2340 دقيقة متتالية دون أن يكون بديلًا حتى في أي مواجهة.

أما فينا يتعلق بالشباك النظيفة وعدد الأهداف التي تلقاها أليسون فهو يعد أقل حراس الدوري الإنجليزي تلقيًا للأهداف بواقع 15 هدفًا فقط طوال تلك المباريات وتلقى تلك الأهداف في 12 مباراة أي أنه خرج في 14 مباراة بشباك نظيفة.

تحدي خاص

أليسون بيكر بدأ الموسم بسلسلة مباريات خرج منها بشباك نظيفة وصلت لثلاث مباريات قبل أن تنكسر أمام ليستر سيتي ويعود ويكرر نفس السلسلة من جديد بين الجولات الـ 12 والـ 14.

وبدأ أليسون سلسلة جديدة في المواجهة الأخيرة له أمام بورنموث سيحاول أن يزيدها أمام مانشستر يونايتد يوم الأحد في ملعب أولد ترافورد الصعب.

أما دي خيا ففشل حتى الآن في الخروج بأكثر من لقاءين متتاليين بشباك نظيفة، لكنه أمام تحدي من نوع خاص، حيث خرج في آخر لقاءين أمام ليستر سيتي وفولهام بشباك نظيفة، وتكرار ذلك أمام ليفربول سيضعه في نفس الكفة مع أليسون.

لكن بعيدًا عن الأرقام التي يساهم فيها القوة الدفاعية لكل فريق بشكل كبير دعونا نعقد مقارنة رقمية مجردة لعدد التصديات التي قام بها كل منهما هذا الموسم وعدد الفرص الخطيرة التي أبعدها.