ليس إلى السعودية أو كبار القوم في أوروبا .. الكشف عن فريق دي خيا الجديد

الحارس بعيد عن الملاعب منذ عام تقريباً

كشفت تقارير إعلامية عن النادي الذي دخل في مفاوضات مؤخراً للتعاقد مع الحارس الإسباني دافيد دي خيا بعد تلميحات الأخير بقرب عودته للملاعب.

ونشر دي خيا تغريدة مؤخراً على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي "X" تشير لاقتراب عودته للملاعب بعد قرابة العام منذ انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد وعدم انضمامه إلى أي فريق.

وبحسب "نيكولا شيرا"، تم عرض دي خيا على جنوى من قبل وسطاء في ظل بحث الفريق الإيطالي عن حارس مرمى بعد انتقال حارسه الأساسي جوسيب مارتينيز إلى إنتر هذا الصيف.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وذكرت "سكاي" أن إدارة جنوى تفكر في فرضية ضم الإسباني جدياً عقب فشل مفاوضات ضم حارس باوك دومينيك كوتارسكي الذي كان يعد الهدف الرئيسي للفريق الذي يدربه ألبرتو جيلاردينو.

وتم ربط دي خيا في الأسابيع الماضية بعدة أندية سعودية مثل النصر والاتحاد والشباب في ظل بحثهم عن حارس مرمى، كما تم ترشيحه للعودة للبريميرليج أو الليجا من قبل وسائل الإعلام.