دي بروين يتربع على عرش صدارة "صانعي الأهداف" في أوروبا

لا يتوقف عن الأرقام الكبيرة..

أصبح كيفن دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، هو الأكثر صناعةً للأهداف هذا الموسم في الدوريات الخمسة الكبرى، بعدما صنع هدفًا آخر لفريقه بالدوري الإنجليزي.

دي بروين منح رحيم ستيرلينج كرة انفراد أمام ولفرهامبتون جعل بها الدولي الإنجليزي يحرز ثاني أهدافه وأهداف السيتيزنز في المباراة.

بصناعته لهذا الهدف يكون إجمالي الأهداف التي صنعها الدولي البلجيكي حتى الآن ومنذ بداية الموسم 2019-2020، 11 هدفًا، ليتربع على عرش الأكثر صناعة حتى الآن في الدوريات الخمسة الكبرى.

توماس مولر هو منافس دي بروين الأول، حيث ساهم مع بايرن ميونخ في صناعة 10 أهداف في الدوري الألماني حقق بهم رقمًا قياسيًا فريدًا في تاريخ البوندسليجا.

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في الوقت نفسه، فإن الهدفين الذين أحرزهما ستيرلينج في شباك ولفرهامبتون جعلت إجمالي ما أحرزه الدولي الإنجليزي في مختلف البطولات هذا الموسم هو 20 هدفًا، وهو الرقم الأكبر من بين كل اللاعبين المشاركين بالبريميرليج.

أما هدف تقليص الفارق الذي أحرزه أداما تراوري لولفرهامبتون فهو ثاني أهدافه هذا الموسم في شباك السيتي، مما جعله ثالث لاعب يُسجل في مرمى كتيبة بيب جوارديولا ذهابًا وإيابًا في آخر ثلاثة مواسم.

كريستيان إريكسن مع توتنهام في موسم 2016-2017 ولوكا ميليفويفيتش مع كريستال بالاس موسم 2018-2019، هما الوحيدان الذان أحرزا في السيتي ذهابًا وإيابًا.