دي بروينه يدعم فودين ويُرشح إنجلترا للفوز بيورو 2020

لاعب بلجيكا يتوقع مستقبل ممتاز لمنتخب الأسود الثلاثة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رشح كيفين دي بروينه منتخب إنجلترا للفوز ببطولة يورو 2020، موضحًا أن الفريق يمتلك ما يلزم لمواصلة نجاحه بعد وصوله لنصف نهائي كأس العالم 2018.

وقال اللاعب "أخبرت اللاعبين الإنجليز قبل أسبوع أن عليهم الفوز باليورو، أعتقد أنهم المرشحون للقب، بجانب فرنسا. أرى اللاعبين الموجودين بالفعل، والمنضمين حديثًا، وجميعهم يؤكد ان المستقبل يبدو جيدًا".

أضاف "لا أعلم إن كانوا سيفوزون باللقب، لأن فريق واحد فقط سيتوج في النهاية، لكن لديهم فرصة ممتازة لفعل هذا خلال السنوات العشرة القادمة".

لاعب مانشستر سيتي أبدى دعمه لزميله الإنجليزي صاحب الـ18 عامًا "فيل فودين" والذي لعب لأول مرة مباراة كاملة في البريميرليج، وكانت أمام كارديف سيتي مؤخرًا.

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دي بروينه طالب بمنح اللاعب المراهق الوقت والفرصة لينمو ويتطور، مضيفًا "امنحوه بعض الوقت، لعبه لبعض المباريات وبدأه لمباراة أخرى لا يعني بالضرورة أن عليه اللعب للمنتخب الوطني".

"ساوثجيت يُدرك ما الذي يتوجب عليه فعله، وإن واصل فودين تقدمه جيدًا سيحظى بفرصة الذهاب مع إنجلترا إلى بطولة اليورو. سيلعب ما يكفي من المباريات لإنجلترا".

أضاف "فودين سعيد في السيتي ويؤدي جيدًا ويلعب الكثير من الدقائق مقارنة بعُمره. الضغط عليه أكثر من الخارج. الجمهور الإنجليزي يضغط بقوة على اللاعبين الإنجليز حين يبدأون اللعب".

"أن تلعب هنا أو في أيٍ من كبار إنجلترا، والذين يمتلكون 20 لاعبًا دوليًا لعبوا لـ5-10 سنوات مع بلادهم والفرق الكبرى، وتحظى بمثل هذا العدد من دقائق اللعب .. هو أمر رائع".

أتم دي بروينه حديثه مؤكدًا أن فودين سيلعب أكثر وأكثر، لكنه قد يُواجه صعوبات أحيانًا لرغبة المدرب الفوز بكل المباريات مما يجعل اختيار التشكيل صعب أحيانًا.