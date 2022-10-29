دي بروينه: أثبتنا أن مانشستر سيتي يستطيع النجاح دون هالاند!

أعرب البلجيكي كيفن دي بروينه نجم فريق مانشستر سيتي عن سعادته الغامرة بما قدمه فريقه ضد ليستر سيتي في الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها لصالح "بليتشر ريبورت"، وأكد خلالها أن فريقه يستطيع أن يحقق الفوز في وجود وفي غياب زميله إرلينج هالاند.
وقال دي بروينه: "من الصعب اللعب أمام 11 لاعبًا يبقون جميعًا خلف الكرة، في وجود هالاند أو في غيابه، لقد أثبتنا أننا نستطيع الفوز وأننا فريق جيد".
وكان بيب جوارديولا قد قرر ألا يدفع بهالاند لقاء ليستر سيتي بعد أن تعرض اللاعب للإصابة ومن المنتظر أن يغيب عن مواجهة إشبيلية أيضًا.
جدير بالذكر أن فوز مانشستر سيتي منح الفريق صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت بـ 29 نقطة حتى يخوض آرسنال مباراته ضد نوتنجهام مساء الأحد.
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