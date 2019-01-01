دي بروينة: كنت أعتقد أن سترلينج مغرور!

نجم مانشستر سيتي كيفين دي بروينة يتحدث عن علاقته برحيم سترلينج زميله في الفريق

فيسبوك تويتر محمد عماد

اعترف كيفين دي بروينة نجم فريق مانشستر سيتي بأنه أخطأ بالحكم على زميله رحيم سترلينج، حيث أنه كان يعتقد أن اللاعب الدولي الإنجليزي يتحلى بالغرور قبل أن يكتشف العكس.

وانضم اللاعبان إلى صفوف مانشستر سيتي في عام 2015، وحققا نجاحًا ملحوظًا مع الفريق وتوجا بالبريميرليج في الموسم الماضي برصيد نقاط قياسي.

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وكان دي بروينة قد انتقل لقلعة الاتحاد قادمًا من فولفسبورج الألماني، بأمل النجاح في البريميرليج بعد تجربته المتواضعة مع تشيلسي، بينما انتقل رحيم سترلينج من ليفربول إلى مانشستر سيتي في صفقة قياسية.

وعن الزمالة بين اللاعبين قال دي بروينة: "قبل قدومي إلى مانشستر سيتي لم أكن أعرف رحيم سترلينج ولم أكن قابلته، كنت أعتقد أنه يتحلى بالغرور، ولكن مع الوقت والاقتراب منه كون أطفالنا ولدوا في نفس الوقت، عرفت كم هو متواضع وشخص رائع وربما أحد أكثر الأشخاص المتواضعين الذين قابلتهم في عالم كرة القدم".

يذكر أن سترلينج هو ثالث أفضل هداف في البريميرليج حاليًا برصيد سبعة عشر هدفًا.