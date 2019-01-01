دينيس سواريز يُعلن نهاية موسمه مع آرسنال

لاعب الوسط المعار من برشلونة أعلن الخبر السيء عبر تويتر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن دينيس سواريز لاعب برشلونة المعار إلى آرسنال نهاية موسمه مع المدفعجية للإصابة.

وانضم سواريز للآرسنال خلال سوق الانتقالات الشتوي الأخير، لكنه لم يلعب سوى 4 مباريات مع الفريق، وقد تعرض لإصابة خلال مواجهة باتي بوريسوف في الدوري الأوروبي خلال فبراير الماضي.

أياكس وتوتنهام.. صراع بلا خاسر في دوري الأبطال

وكتب اللاعب على حسابه الرسمي في تويتر "أعلن لكم جميعًا أنني لن أكون قادرًا على اللعب حتى نهاية الموسم لوجود مشاكل في العضلة الضامة ظهرت بعد إصابتي أمام باتي بوريسوف في الدوري الأوروبي، وقد رأى الأطباء بعد مشاورات طويلة أنني يجب أن أخوض برنامجًا علاجيًا متكاملًا وأن أبتعد تمامًا عن التدريبات واللعب".

وأبدى اللاعب أسفه لعدم قدرته مساعدة آرسنال بعد كل التضحيات التي حدثت لتتم صفقة انضمامه إليهم، موجهًَا في نفس الوقت شكره للنادي وجماهيره على الدعم والمساندة طوال تلك الفترة.