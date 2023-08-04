ديمبيلي يمول الصفقة.. برشلونة يلملم أوراقه ويجهز عرضه من أجل نجم مانشستر سيتي

النادي الكتالوني يدرك أن العملية لن تكون سهلة..

تبلورت رؤية نادي برشلونة حيال ملف التعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا، وتم حسم العرض الذي سيقدم بشكل رسمي إلى إدارة مانشستر سيتي من أجل الأعسر الموهوب.

برشلونة يطمح لاستغلال الحالة المادية التي قد تنتعش بعض الشيء ببيع عثمان ديمبيلي وفرانك كيسييه وكليمون لونجليه من أجل تقديم 65 مليون يورو بشكل مبدئي إضافة إلى 10 ملايين كمتغيرات للحصول على خدمات الدولي البرتغالي، وفقًا لصحيفة "سبورت" المقربة من البيت الكتالوني.

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برشلونة لن يجد طريقًا سهلًا في هذا الملف، خصوصًا مع رفض السيتي عرضًا من باريس سان جيرمان مقابل 80 مليون يورو من أجل اللاعب.

على برناردو نفسه أن يضغط من أجل الانتقال إلى برشلونة وأن يكون طرفًا محوريًا في عملية التفاوض، لأنه دون ذلك لن يحصل برشلونة على تنازلات كافية من إدارة السيتي التي تعتبر سيلفا أحد أهم أعمدة فريقها.