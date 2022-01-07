ديمبيلي يحدد طلباته من برشلونة، وتشافي يتعرض للصدمة!

كشفت تقارير صحفية اليوم عن طلبات اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم برشلونة من إدارة النادي من أجل تجديد تعاقده مع الفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورت"، والتي أكدت أن الرقم الذي طلبه عثمان ديمبيلي تسبب في صدمة للمدير الفني للفريق تشافي هيرنانديز.

وأوضحت الشبكة أن ديمبيلي قد طلب 43 مليون يورو من النادي الإسباني في الموسم الواحد، وهي قيمة الراتب الثابت له.

بالإضافة إلى ذلك يطلب اللاعب الحصول على سبعة مليون يورو في الموسم الواحد كإضافات، ليكون إجمالي راتبه 50 مليون يورو قبل الضرائب.

فكرة التجديد بالمطالب الحالية لديمبيلي ستكون شبه مستحيلة، في ظل الحالة المادية الحالية للنادي الكتالوني الذي يحاول في الأصل تخفيض الرواتب.

ونجح برشلونة قبل ساعات في التخلص من أغلب راتب البرازيلي فيليبي كوتينيو الذي انتقل إلى أستون فيلا على سبيل الإعارة.

جدير بالذكر أن عقد النجم الفرنسي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مما يعني أنه حر في التوقيع لأي فريق في الوقت الحالي على أن ينتقل له في الصيف.