ديمبلي يعاني من آلام شديدة.. وطبيب باريس يتصل بالطوارئ!

قبل ساعات على مواجهة مونبلييه

تعرض عثمان ديمبلي جناح باريس سان جيرمان، لإصابة مفاجئة قبل مواجهة مونبلييه المقررة مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 26 من الدوري الفرنسي.

ووفقا لـ"Actu.fr"، فإن ديمبلي يعاني من آلام مزعجة بسبب ثقب في طبلة الأذن، الأمر الذي يهدد بغيابه عن المباراة.

واتصل الجهاز الطبي لباريس بالطوارئ، واستعان بأطباء من مستشفى جامعة مونبلييه، من أجل الاطمئنان على حالة اللاعب الذي ظل يشكو من آلام شديدة.

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وسجل الجناح الفرنسي هدفًا واحدًا هذا الموسم، مع 12 تمريرة حاسمة في 32 مباراة بمختلف المسابقات، علمًا بأنه انضم للفريق الباريسي في الصيف الماضي قادمًا من برشلونة، بعقد يمتد حتى 2028.

وأفلت ديمبلي من التعرض لإصابات طويلة هذا الموسم، حيث حافظ على استمراريته بشكل استثنائي، بعد مواسم صعبة مع برشلونة، إلا أنه لم يشارك لمدة 90 دقيقة سوى في مباراتين فقط منذ بداية 2024.