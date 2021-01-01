ديكو يرشح موهبة ليفركوزن الدفاعية للانتقال إلى برشلونة

سعره يصل إلى 40 مليون يورو

قام ديكو وكيل اللاعبين الحالي ونجم برشلونة السابق، بترشيح إدموند تابسوبا لاعب ليفركوزن الألماني، للانتقال إلى النادي الكتالوني الصيف القادم.

صاحب الـ22 سنة يعتبر من أهم المواهب في الدوري الألماني هذا الموسم، بعد تألقه اللافت مع ليفركوزن في مركز قلب الدفاع.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن ديكو قرر استغلال علاقاته في برشلونة، من أجل وضع فكرة التعاقد مع تابسوبا على طاولة مختلف المرشحين لرئاسة النادي.

ويأتي ذلك بعد التقدم المذهل الذي حققه الدولي البوركيني العام الماضي، عقب انتقاله إلى ليفركوزن مقابل 18 مليون يورو.

ومنذ هذه اللحظة لم يتوقف سعر اللاعب عن النمو بسرعة فائقة، حيث يتمتع بقوة بدنية هائلة وسرعة فائقة، وهي المميزات التي قد تفيد دفاع المدرب رونالد كومان.

ورغم اهتمام كومان بإريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي، واقترابه من الانتقال للفريق الكتالوني الصيف القادم بالمجان، إلا أن تابسوبا يعتبر من أهم أهداف الهولندي.

ويرجع هذا الاهتمام إلى المشاكل البدنية المتكررة لدى صامويل أومتيتي، وهبوط مستوى كليمون لونجليه، وتقدم جيرارد بيكيه في السن وكثرة إصاباته.

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وفي هذا السيناريو يلعب ديكو دور الوسيط لانتقال تابسوبا إلى برشلونة، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 40 مليون يورو، في انتظار الفائز برئاسة النادي لاتخاذ القرار النهائي في الصفقة.

جدير بالذكر أن المدافع الشاب شارك في 29 مباراة مع ليفركوزن هذا الموسم، ونجح في التسجيل مرتين بكل البطولات.