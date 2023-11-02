ديكو يرد على هجوم جوندوجان: الغضب مطلوب بقوة في برشلونة!

إدارة برشلونة تتفق مع جوندوجان....

تحدث ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، عن التصريحات التي أدلى بها إلكاي جوندوجان، لاعب الفريق الكتالوني، وانتقاده لأداء الفريق أمام ريال مدريد في الكلاسيكو.

وخسر برشلونة، من ريال مدريد، مساء يوم السبت بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

وقال اللاعب الألماني في تصريحات صحفية: " أريد أن أرى من اللاعبين الكثير من الغضب والشعور بخيبة الأمل بعد هذه المباريات المهمة، على الجميع أن يظهر المزيد من المشاعر الغاضبة عندما يخسر، خاصةً وأنه كان يمكننا تقديم ما هو أفضل من ذلك".

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وقال ديكو في تصريحات صحفية، بشأن تصريحات جندوجان: "كل شيء تمت تسويته، إنها أمور داخلية وكل شيء هادئ".

ومن جانبه عقد اللاعب صاحب الـ 33 عامًا، جلسة مع زملاءه يوم الأربعاء الماضي، وتحدث معهم وأكد لهم أنه لم يقصد توجيه الانتقاد إلى شخص بعينه، وإنما رد فعله ناتج عن غضبه من الخسارة.

وفي سياق متصل، تطرق ديكو للحديث عن إمكانية تكريم ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الحالي من إدارة برشلونة، وقال: "ليو هو الأفضل في التاريخ، إلى جانب يوهان كرويف ورونالدينيو، أمر التكريم لا يقلقني، نحن نعرف مدى أهميته بالنسبة للنادي وأهمية النادي بالنسبة له، ولكن على المستوى الشخصي أتمنى أن يكون ميسي سعيدًا وراضيًا".