"ديكو كشف نقطة الضعف".. برشلونة يجد ضالته في صفقة من البريميرليج

ينخرط ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، في إعداد خطة الفريق الكتالوني للموسم المقبل، والتي تتضمن التعاقد مع مدير فني جديد، بعد إعلان تشافي هيرنانديز الرحيل بنهاية الموسم الجاري، بسبب سوء النتائج.

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل



وودع برشلونة كأس إسبانيا، كما خسر نهائي السوبر الإسباني أمام ريال مدريد، الذي يبتعد عنه بفارق 10 نقاط في صراع صدارة الليجا، بينما ينافس فقط في دوري أبطال أوروبا، حيث يواجه نابولي في ذهاب ثمن النهائي الأسبوع المقبل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، أن ديكو يعتقد أن الفريق يفتقر إلى "القدرة البدنية والرياضية" لفرض نفسه على خصومه، وسيحاول حلها في فترة الانتقالات المقبلة.

وأضافت: "ديكو قال إن الفريق لم يظهر في العديد من المباريات قدرة بدنية ورياضية تمكنه من التغلب على الخصوم، وهو ما سيراعيه في تعزيزات الصيف، والمرجح أن تكون في مركزي المحور الدفاعي والجناح الأيسر".

وواصلت: "المرشح المفضل للوصول في خط الوسط هو السنغالي أمادو أونانا، لاعب إيفرتون الذي يتميز بأدائه البدني الهائل وسيطرته الجيدة على الكرة".

وختمت: "فيما يتعلق بالمدرب الجديد، يؤكد ديكو على عامل الخبرة، والتي تستبعد رافا ماركيز، كما لديه صعوبة تتمثل في عدم القدرة على القيام باستثمارات كبيرة، ما يثبط أي مدرب يأتي إلى هنا بإرادة الفوز بكل شيء".