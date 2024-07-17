ديكو لن يهدر الوقت .. تطور سريع في مفاوضات برشلونة مع جوهرة إسبانيا

اجتماع سرقسطة يجعل الصفقة في مرحلة الحسم

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تطور مفاجئ في موقف نيكو ويليامز، لاعب أتلتيك بيلباو من الانتقال إلى برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويتضمن عقد نيكو ويليامز مع بيلباو شرطًا جزائيًا، يسمح برحيله هذا الصيف مقابل 58 مليون يورو، وهو المبلغ الذي صرح جوان لابورتا رئيس برشلونة، بأن النادي قادر على تحمله في الوقت الحالي، بعد تحسين وضعه المالي.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إلى أن البرتغالي ديكو المدير الرياضي لبرشلونة اجتمع في أحد فنادق مدينة سرقسطة مع فيليكس تاينتا، وكيل نيكو ويليامز للوصول إلى صيغة اتفاق حول نقله إلى البلوجرانا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت أن نيكو ويليامز حسم رغبته ويريد ارتداء قميص برشلونة في الموسم المقبل، خصوصًا أن لديه علاقات قوية بنجوم البارسا وتحديدًا الجناح الأيمن لامين يامال وظهر ذلك بشكل جلي في معسكر اليورو الأخير.

وأكدت "موندو ديبورتيفو"، أن ديكو لن يضيع الوقت في حسم صفقة ويليامز، خصوصًا أنه حصل على الضوء الأخضر من الرئيس جوان لابورتا، الذي يعتبر نيكو من العناصر المهمة في مشروع البارسا لذلك بات اكتمال الصفقة مسألة وقت.

وفي نفس السياق، كتب الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، على حسابه بشبكة "X" (تويتر سابقًا): "قدم برشلونة بالفعل عرضه لنيكو ويليامز خلال اجتماع اليوم، في محاولة للاتفاق على الشروط الشخصية للعقد قبل الدخول في منافسة مع الأندية الإنجليزية".

يذكر أن نيكو ويليامز كان من الأعمدة الأساسية في منتخب إسبانيا، المتوج مؤخرًا بلقب بطولة الأمم الأوروبية، حيث خاض 6 مباريات سجل خلالها هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة.