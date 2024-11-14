"تير شتيجن مازال صغيرًا" .. ديكو يحسم موقف برشلونة من ديوجو كوستا وجوناثان تاه

هل سيتعاقد برشلونة مع هذا الثنائي؟

حسم البرتغالي ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة، موقف ناديه من التعاقد مع الحارس البرتغالي ديوجو كوستا لاعب بورتو، وجوناثان تاه مدافع باير ليفركوزن خلال الفترة القادمة.

وارتبط اسم كوستا بنادي برشلونة، بعد إصابة تير شتيجن بقطع في الرباط الصليبي، الأمر الذي سيجعله يغيب الموسم الحالي عن مباريات الفريق، حيث تم الاعتماد على الحارس إيناكي بينا بدلًا منه، بالإضافة للتعاقد مع الحارس البولندي فويتشيك شتشيسني.

وقال ديكو خلال تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو": "تير شتيجن لديه 3 سنوات في عقده وهو صغير في العمر بالنسبة لحراس المرمى "32 عامًا"، ويجب أن نركز على تعافيه بشكل جيد والعودة للمشاركة، ولذلك وجود 2 من حراس المرمى الذين يقدمون لنا الضمانات أمر مهم، ولا نتعجل في عودته، ونقوم بتحليل الأمر شيئًا فشيئًا ولا أعتقد أنه يتعين أخذه في الاعتبار حاليًا".

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وعن انضمام شتشيسني للبلوجرانا قال ديكو: "لم يلعب بعد مع الفريق، وأول شيء جاء إليه هو توفير التوازن والقدرة التنافسية، فهو شخص يعشق غرفة الملابس، ولديه روح إيجابية وهذا مهم لديناميكية غرفة خلع الملابس، ونحن سعداء بما فعله، وقرار اللعب سيكون دائمًا للمدرب، ولكني أعتقد أن القدرة التنافسية في الفريق مهمة، وما نريده هو أن يتقاتل مع إيناكي للعب بشكل أساسي وأن يحترم بعضهما البعض".

وواصل: "لن نتعاقد مع ديوجو كوستا حارس بورتو، لأن لدينا تير شتيجن، لا أرى أي حارس مرمى في الوقت الحالي، لأنه عندما يكون مارك في حالته الجيدة فلن نحتاج إلى هذا الأمر، وإذا كنت أنا ديوجو فلا أعرف إذا كنت سأحضر إلى برشلونة لأكون بديلًا أم لا، ونحن لا نفكر في التعاقد معه ولو كنت مكان لرغبت في الانتقال إلى فريق أضمن فيه اللعب بشكل أساسي".

وتحول المدير الرياضي للبارسا للحديث عن المدافع جوناثان تاه، حيث قال: "الديناميكيات في الفريق تتغير، وهناك لحظات تشعر فيها بالشيء الذي تحتاج إليه والذي يفرضه عليك الوضع، ولكن خلال الموسم تحدث أشياء لأن في كرة القدم حتى وإن كان العام يبدو قصيرًا فهو مليء بالأحداث".

وأردف: "نحن لا نخطط لأي تعاقد حاليًا، لدينا أراوخو الذي سيعود، وكريستنسن وإيريك وكوبارسي وإنييجو مارتينيز، وسيأتي الوقت الذي نخطط فيه لما سنفعله في المستقبل، ولكن الآن لن نتخذ أي قرار، وفي وقت سابق سعينا للتعاقد معه جوناثان لأنه إصابة برنال أدت إلى رفع إيريك الذي كان مدافعًا إلى مركز المحور، لم يكن لدينا أي لاعب في هذا المركز، كاسادو كان أقرب إلى مركز 8 من 6، وجافي لم يعد بعد من إصابته".

وأنهى ديكو حديثه قائلًا: "حاليًا لا يوجد قرارات، وإذا لم يكن من الممكن تنفيذها فهذا لا يعني أنك يجب أن تنفذها العام المقبل، الديناميكيات تتغير ونحن الآن سعداء بما لدينا".