ديف عائد للمنزل وليس الكأس! ووكر يفي بوعده للقط القطري

قرر كايل ووكر، نجم إنجلترا، الوفاء بوعده بخصوص القط "ديف" الذي كان يعيش في مكان إقامة المنتخب بمعسكره بقطر لكأس العالم.
منتخب إنجلترا ودع المونديال مساء السبت الماضي عقب خسارته أمام فرنسا بهدفين مقابل واحد لحساب ربع نهائي المسابقة.
وقبيل المباراة، تحدث ووكر في مؤتمر صحفي عن القط والعلاقة الخاصة التي تربطه بلاعبي إنجلترا، ووعد باصطحابه معه إذا فازت بلاده بالمونديال.
وبحسب "ديلي ميل"، بدأ ظهير مانشستر سيتي قبل مغادرة قطر في إجراءات تبني القط الذي تعلق به كثيراً ورفض أن يتركه في قطر.
وأوضح التقرير أن ديف لن يسافر مباشرة مع اللاعبين، ولكن سيلتحق بهم عقب عدة أسابيع للخضوع لفحوص طبية أولاً.
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