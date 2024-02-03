ديفيز.. ارتبط بالانتقال لريال مدريد فضربته "اللعنة الملكية"!

البايرن يعلن طبيعة الإصابة

تعرض الظهير الأيسر الكندي ألفونسو ديفيز للإصابة خلال مواجهة فريقه بايرن ميونخ أمام بوروسيا مونشنجلادباخ، ضمن الجولة 20 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وحقق الفريق البافاري الفوز (3-1) أمام ضيفه مونشنجلادباخ، ليرفع رصيده إلى 50 نقطة في وصافة الدوري، وبفارق نقطتين عن المتصدر باير ليفركوزن.

وغادر ديفيز ملعب المباراة في الدقيقة 85 متأثرا بالإصابة، ليقرر المدير الفني توماس توخيل الاستعانة برافائيل جوريرو بدلًا منه.

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وقال بايرن ميونخ، في بيان رسمي، إن "الفحص الذي أجراه الجهاز الطبي للاعب بعد المباراة، أكد إصابته بإجهاد في الرباط الداخلي لركبته اليسرى".

وأوضح النادي البافاري أن ديفيز سيغيب لفترة عن المشاركة، دون أن يعلن المدة بالتحديد، علمًا بأن البايرن مقبل على مواجهتين حاسمتين، الأولى أمام ليفركوزن لحسم صدارة الدوري الألماني، والثانية أمام لاتسيو الإيطالي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويبدو أن لعنة ريال مدريد، المتمثلة في إصابة مدافعيه، قد ضربت ديفيز، بعدما ارتبط بالانتقال للنادي الملكي في الميركاتو الصيفي المقبل.