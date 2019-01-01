ديفيد لويز يكشف أسباب الرحيل عن تشيلسي وعلاقة لامبارد

النجم البرازيلي ديفيد لويز لاعب تشيلسي السابق وأرسنال الحالي يؤكد أن الفلسفة الجديد في البلوز كانت أحد دوافع الرحيل بالنسبة له.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف النجم البرازيلي ديفيد لويز لاعب كل من تشيلسي وباريس سان جيرمان السابق وأرسنال الحالي عن دوافعه التي أخرجته من البلوز خلال الصيف الجاري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب ونقلتها على لسانه صحيفة "صنداي ميرور" حيث أكد على فخره بالانضمام لصفوف المدفعجية.

وقال لويز: "لقد كان الفوز على بيرنلي مع أرسنال في أول مباراة لي أمرًا طيبًا للغاية بالنسبة لي، هذا تحدي جديد بالنسبة لي في مسيرتي الكروية".

ليس بعد يا فرانكي 🙌

ليستر يحرم لامبارد من حصد أول 3 نقاط في مسيرته التدريبية مع تشيلسي❌



تفاصيل اللقاء👇 pic.twitter.com/co3P4L1ma2 — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 18, 2019

وأضاف لاعب تشيلسي السابق: "كان يجب أن أتخذ قرارًا واضحًا من أجل القتال لصالح أمورًا جديدًا، وسأستمتع بتلك الفترة قدر ما أستطيع".

وأكمل: "قراري كان في الأساس جاء بالاحترام لتشيلسي، ولمديرهم الفني الجديد الذي أراد إدخال فلسفة جديدة للنادي، ليس من السهل على الجميع أن يعرفوا كل ما حدث".

جدير بالذكر أن ديفيد لويز كان قد شارك أساسيًا للمرة الأولى يوم أمس السبت أمام فريق بيرنلي في المواجهة التي انتهت بفوز المدفعجية بهدفين لهدف وحيد.