ديشان يكشف عن مشكلة جديدة لمبابي

مشكلة جديدة لمبابي في يورو 2024...

كشف ديديه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن المشكلة التي يعاني منها نجم فريقه كيليان مبابي، أثناء مشاركته في بطولة يورو 2024، وقبل المواجهة المصيرية أمام بولندا.

وسيلعب المنتخب الفرنسي، أمام نظيره البولندي، مساء غد الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من مجموعات يورو 2024.

وكان مبابي، قد تعرض إلى إصابة قوية بكسر في الأنف، أثناء المباراة الأولى للديوك أمام النمسا، والتي فازت فيها فرنسا بهدف دون رد، مما دفعه إلى ارتداء قناعًا يحمي به وجهه وأنفه.

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وقال ديشان في المؤتمر الصحفي للمباراة عن مبابي: "القناع لا يعيقه في التنفس، ولكنه يحد من الرؤية قليلًا، إنه يقلص زوايا الرؤية، الأمر يتحسن معه كل يوم".

وأضاف: "لقد شارك معنا في بعض الحصص التدريبية، الكدمة بدأت في التماثل للشفاء، مبابي يريد اللعب، لقد أراد أن يشارك أمام هولندا، ويريد اللعب أمام بولندا".

جدير بالذكر أن التقارير الصحفية، قد أشارت في وقت سابق إلى أن مدة غياب مبابي المتوقعة عن الملاعب قد تصل إلى 15 يومًا، مما يعني أنه سيعود للمشاركة من جديد في حال وصول منتخب بلاده إلى ربع النهائي.