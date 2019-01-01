ديشان يحدد المنصب القادم لزيدان

هل يشغل زيدان هذا المنصب يوماً ما؟

يعتقد ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي، أن زين الدين زيدان هو أنسب شخص لخلافته في تدريب الديوك الفرنسية.

وقال ديشان في تصريحات صحفية: "المدرب القادم للمنتخب، في اعتقادي سيكون زيدان، يجب أن يشغل هذا المنصب يوماً ما".

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ويشغل زيدان منصب المدير الفني لريال مدريد، في ولايته الثانية بعدما قاده لتحقيق ثلاثة ألقاب دوري أبطال أوروبا في الولاية الأولى.

وعند سؤال ديشان عن سبب استبعاد كريم بنزيما من تشكيلة فرنسا قال: "ليس لدي ما أقول عنه، أنا كل ما يشغلني هو العمل الجماعي للمنتخب، أنا لست مهتماً بقرار المحكمة".

وتم استبعاد مهاجم ريال مدريد من تشكيل منتخب فرنسا، منذ فترة طويلة، بعد اتهامه في قضية ابتزاز تمت تبرئته منها بعد ذلك.

وجدد الاتحاد الفرنسي، الثقة في المدرب صاحب الـ 51 عاماً، ومدد تعاقده معه حتى كأس العالم 2022 الذي تستضيفه الأراضي القطرية.

جدير بالذكر أن ديشان، تمكن من تحقيق كأس العالم مع الديوك الفرنسية، في 2018 بعدما كان جزء من تشكيلة الفريق الذي حصل على اللقب في 1998.