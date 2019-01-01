ديشان: فخور بالروح التي يظهرها المنتخب الفرنسي

فرنسا نجحت في التغلب على ألبانيا بهدفين دون رد

أبدى ديدييه ديشان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، سعادته وفخره بالروح التي يظهرها لاعبو فريقه في المباريات.

وحقق المنتخب الفرنسي، الفوز على حساب نظيره الألباني مساء اليوم بهدفين دون رد، في ختام التصفيات المؤهلة لبطولة اليورو القادم.

وقال ديشان في تصريحات عقبت اللقاء: "مباراتي رقم 100 في مسيرتي التدريبية كانت رائعة، لقد حصلت على الكثير من الإشادات من جميع العاملين معي، واللاعبين".

وواصل: "أرغب في تقديم الشكر للاعبين، الذين كانوا معنا في البداية والموجودين معنا الآن، والذين ساهموا في تحقيق فرنسا للنتائج الجيدة".

وأكمل: "أنا فخور جدا برؤية تلك الروح في المنتخب الفرنسي".

وضمن الديوك الفرنسية، مشاركتهم في بطولة اليورو القادم، بعد تصدر المجموعة.

جدير بالذكر أن المنتخب الفرنسي، يحتل المركز الأول في مجموعته برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطتين عن تركيا صاحبة المركز الثاني.