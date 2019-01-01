ديشان يحدد وجهة جيرو المقبلة

رأس حربة تشيلسي خارج حسابات ناديه

ذكرت تقارير أن مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشان وجه النصيحة لمهاجمه ولاعب تشيلسي أوليفييه جيرو بخصوص وجهته المقبلة حال الرحيل في يناير.

ويعاني جيرو من عدم المشاركة بشكل أساسي مع البلوز في الموسم الجاري، وكشف اللاعب في حوار مؤخراً أنه قد يغادر ناديه في ميركاتو الشتاء.

وقالت "ليكيب" إن ديشان نصح جيرو بعدم التوجه للعب في الدوري الأمريكي، وذلك حتى لا يخرج من حساباته بخصوص أمم أوروبا المقبلة.

وأضاف التقرير أن ناديي لوس أنجلوس جالاكسي وتورونتو أبديا اهتماماً بضم مهاجم تشيلسي، بالإضافة لعدد من الأندية الفرنسية والأوروبية.

الصحيفة أوضحت أن ليون قد يكون الأقرب بعد إصابة مهاجميه رينيه أديليد وممفيس ديباي، بالإضافة أيضاً لاهتمام مواطنه أوليمبيك مارسيليا.

ليون | المصائب لا تأتي فرادى

ولم تستبعد الصحيفة في تقريرها تحرك جلاسجو رينجرز نحو جيرو هو الآخر في ظل بحثه عن مهاجم صاحب خبرة، مع بقاء إنتر في السباق.

ولعب جيرو فقط ست مباريات مع تشيلسي بكل المسابقات في الموسم الجاري.