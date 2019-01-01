موراتا يُحمل لاعبي أتليتيكو مدريد مسؤولية تراجع النتائج

تصريحات هامة من الدولي الإسباني..

يؤمن ألفارو موراتا، مهاجم أتليتيكو مدريد، أن تراجع نتائج فريقه في الآونة الأخيرة يتحمله اللاعبين، مؤكدًا على ضرورة بذل مجهود أكبر في سبيل تحسين وضعية الفريق محليًا وأوروبيًا.

وكان الروخيبلانكوس قد تلقى هزيمة مفاجئة من باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا بهدفين لهدف، ومن قبلها عجز عن الفوز على ديبورتيفو ألافيش واكتفى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في الليجا.

موراتا يعيش أيامًا جيدة كلاعب، حيث سجل للمباراة الخامسة على التوالي في مختلف المسابقات، إلى جانب أن هدف ليفركوزن جعله من القلائل المسجلين باسم أربعة فرق مختلفة في دوري الأبطال.

لكن لاعب ريال مدريد الأسبق لم يخفِ امتعاضه مما آلت إليه الأمور مؤخرًا، حيث قال "نحن جميعًا مذنبون، نحن مجموعة كبيرة مثل العائلة، وكلنا إخوة، ونعلم أنه يجب علينا أن نتحسن، الروح الإيجابية بين اللاعبين تجعلنا نعتقد أن بمقدورنا أن نعبر هذه المرحلة.".

كما أضاف متحدثًا عن مدربه دييجو سيميوني "مشكلتنا ليست الدافع، عندما يتحدث المدرب نحن نستمع إليه جميعًا، نحن جميعًا متحمسمون في غرف خلع الملابس، الأمور واضحة.".

"لا يوجد أبدًا حالة من عدم الالتزام أو اللا حافز في أتليتيكو مدريد، إن تابعت مبارياتنا فستجدنا نتطلع دومًا إلى الأمام، في بعض الأحيان تسير الأمور بشكل جيد وفي أوقات أخرى تسير بصورة سيئة، نركض ونمنح فريقنا كل ما لدينا من مجهود، هذه الحقيقة المؤكدة."

وتابع "إنها أيضًا مسألة ثقة، أرى المباريات كما تروها جميعًا، نحن الآن في مرحلة انتقالية.".

واختتم متحدثًا عن حالة دييجو كوستا الغير جيدة، فقال "هذه هي كرة القدم، كل لاعب يمر بمرحلة يحاول فيها تحقيق كل شيء ولكن لا يستطيع. دييجو يدرك مدى أهميته للفريق ولزملائه، إن بدأ التألق فلن يقف.".

يذكر أن الأتليتي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الليجا برصيد 21 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الثلاثي المتصدر، برشلونة وريال مدريد وريال سوسيداد.