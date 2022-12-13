ديشان: المغرب لم يصل لنصف النهائي بالدفاع فقط.. وحذرت اللاعبين من جمهورهم!

في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فرنسا والمغرب في نصف نهائي كأس العالم 2022، أشاد مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان بأداء أسود الأطلس قائلًا إنهم "لم يصلوا إلى نصف النهائي بالدفاع فقط".
ديشان أكد أن المغرب يمتلك "لاعبين بجودات عالية في الهجوم، لم يدافعوا فحسب، وبالرغم من ذلك هم أقوى دفاع في كأس العالم".
وأكد ديشان أنه حذر لاعبيه من "الأجواء الصاخبة" التي سيحدثها جمهور المغرب، مؤكدًا: "سيكون هناك الكثير من الشغف هذا مؤكد، مشجعو المغرب سيصدرون الكثير من الضجيج، لقد حذرت لاعبيّ، يعرفون ما ينتظرهم".
يذكر أن مباراة المغرب وفرنسا ستقام في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت قطر والسعودية، السابعة مساء بتوقيت المغرب.
أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟
شكرًا للتصويت.
سيتم مشاركة النتائج قريبًا.
أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟
اختيارات المحررين
- جول إنسايدر | استاد 974.. ملايين متحركة وملعب فريد من نوعه!
- على موعد مع التاريخ .. بطل العالم القادم سيكسر العديد من الأرقام والحقائق!
- أحدهم اعتزل لمشاكل القلب .. أين عناصر الأرجنتين المشاركة في كارثة كرواتيا 2018 الآن؟!
- كريستيانو رونالدو .. قصة حب كتبت أتعس لحظاته!
- إن أردتم الحقيقة .. المغرب الأحق بالفوز بكأس العالم 2022