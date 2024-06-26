ماذا قال مدرب فرنسا؟

أكد ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا، أن النجم كيليان مبابي تأثر سلبًا بسبب القناع الذي ارتداه في مباراة بولندا، أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة يورو 2024.

وفشل المنتخب الفرنسي في تحقيق الفوز على بولندا، إذ اكتفى بالتعادل 1-1، ليتأهل إلى ثمن النهائي كوصيف للمجموعة التي تصدرتها النمسا.

وقال ديشان، في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "مبابي كان جيدًا جدًا على قدميه، لكنه يحتاج إلى التعوّد على قناعه، عندما يتعرق يزعج عينيه، ويحتاج إلى مسح عينيه، لكنه دائمًا حريص جدًا على اللعب والمباراة ستفيده".

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وأضاف: "لست محبطًا، فعلنا ما كنا بحاجة إلى القيام به، خلقنا الكثير من الفرص وتقدمنا في المباراة وحاولنا حتى النهاية، نحن حيث نريد أن نكون".

وواصل: "كنا في مجموعة صعبة للغاية، فزنا على النمسا، لكنهم فازوا على هولندا، نحن نستحق أن نكون في المركز الثاني، إنها مسابقة جديدة في ثمن النهائي".

وختم: "من الواضح أننا بحاجة إلى التحسن، لتسجيل المزيد من الأهداف، كنت سأكون أكثر قلقًا إذا كانت لدينا فرص أقل للتسجيل".