قبل 20 يومًا من الديربي .. مؤشر مقلق لريال مدريد وجماهيره في "ميتروبوليتانو"!

الديربي يغلي على صفيح ساخن

سيطرت حالة من الغضب على الجماهير الإسبانية، بعد نفاد غالبية تذاكر مباراة ديربي مدريد المرتقبة، بين أتلتيكو والريال، قبل حوالي 20 يومًا من عمر المباراة.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على جاره أتلتيكو مدريد، يوم 29 سبتمبر المقبل على ملعب سيفيتاس متروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني "الليجا".

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن جميع التذاكر ذات السعة العامة في ملعب الميتروبوليتانو، قد بيعت بالفعل، في ظل الطلب الهائل على التذاكر الخاصة بمباراة ديربي مدريد.

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وتتراوح تكلفة التذاكر للمباراة بين 30 و150 يورو، وقد بيعت جميعها بالفعل، ولم يتبق سوى حوالي 200 تذكرة VIP متاحة بأسعار تتراوح بين 450 و530 يورو.

ويعتبر أتلتيكو مدريد هو ثاني نادٍ في الدوري الإسباني يضم أكبر عدد من حاملي التذاكر الموسمية هذا الموسم خلف ريال مدريد، مما يعني أن عدد التذاكر المتاحة للبيع لعامة الناس محدود.

وباع الروخيبلانكوس حوالي 60 ألف تذكرة موسمية للمباريات في ملعب الميتروبوليتانو الذي يتسع لحوالي 70 ألف مشجع، مما يعني أن هناك حوالي 10 آلاف مقعد فقط متاحة للبيع لعامة الناس.