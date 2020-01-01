رودريجو يوضح طريقة زيدان لمساعدته في ريال مدريد

الجناح البرازيلي مدح أيضاً زميله فينيسيوس جونيور

أشاد رودريجو جناح نادي ريال مدريد الإسباني، بالدور الذي يلعبه زين الدين زيدان مدرب الفريق معه، من أجل تطوير وتحسين مستواه مع الميرينجي.

رودريجو خرج في حوار صحفي لشبكة "ESPN" البرازيلية، من أجل الحديث عن الأشهر الأولى في ريال وعلاقته بزيدان، وكذلك زميله الجديد ومواطنه رينيير جيسوس.

وقال رودريجو:"بعد دخول النادي نظرت مباشرة لغرفة ملابس الفريق وقميصي وقلت لنفسي أنت الآن في ريال مدريد عليك الحفاظ على ثباتك".

المزيد من الفرق

وأضاف:"زيدان شخصية رائعة جداً، دائماً يتحدث معي وينصحني، في بعض الأحيان يتصل بي ويدعوني لمكتبه للحديث عن بعض الأخطاء الفنية وكيفية إصلاحها".

وعن دور فينيسيوس جونيور معه:"أتذكر الحصة التدريبية الأولى عندما سألته هل كان يشعر بالتوتر وقتها، قال لي كلما تلمس الكرة ستشعر بالأمان والهدوء، لقد كان له دوراً كبيراً في مساعدتي وتحفيزي".

رينيير:"عندما تتاح لي فرصة الحديث معه سأخبره حول تفاصيل التحول الكبير بالانتقال من الدوري البرازيلي لريال مدريد، اللعب للفريق الثاني كاستيا لا يدعو للخجل، هناك العديد من اللاعبين المهمين ذهبوا هناك مثل كاسيميرو".

مباشر - أخبار اليوم الأخير في سوق انتقالات شتاء 2020

ميسي يريد التجديد مع برشلونة لعام واحد

ركلة الجزاء بكأس السوبر:"كانت لحظة ضغط كبيرة جداً، ولكن كروس قام بتشجيعي وقال لي ستسجل في ركلات الترجيح لأنك تدربت عليها بشكل جيد".

وتأتي تصريحات رودريجو قبل المواجهة المنتظرة لريال ضد أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية بعد غد الأحد، في الجولة الثانية والعشرين من الليجا.