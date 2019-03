ديربي الميرسيسايد يعمق إحصائية صلاح السلبية

شهد ديربي الميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون تعميق إحصائية سلبية للنجم المصري محمد صلاح.

جاء ذلك بإضاعته لفرصة تصدى لها الحارس جوردان بيكفورد، لتصبح فرصته الكبيرة الضائعة رقم 13 في البريميرليج هذا الموسم.

ولم يسبقه أحد في ذلك الأمر سوى بيير أميريك أوباميانج مهاجم آرسنال، الذي أهدر 19 فرصة هذا الموسم.

