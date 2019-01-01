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الدوري الإنجليزي الممتاز

ديربي الميرسيسايد يعمق إحصائية صلاح السلبية

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Getty Images
فرصة كبيرة ضائعة تصل بصلاح إلى الرقم 13..

شهد ديربي الميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون تعميق إحصائية سلبية للنجم المصري محمد صلاح.

 

جاء ذلك بإضاعته لفرصة تصدى لها الحارس جوردان بيكفورد، لتصبح فرصته الكبيرة الضائعة رقم 13 في البريميرليج هذا الموسم.

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ولم يسبقه أحد في ذلك الأمر سوى بيير أميريك أوباميانج مهاجم آرسنال، الذي أهدر 19 فرصة هذا الموسم.

 

يذكر أن المباراة لا تزال جارية بالتعادل السلبي، ويحتاج ليفربول للفوز من أجل استعادة الصدارة.

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