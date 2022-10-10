ديربي الرياض .. وقت الامتحان تمت إهانة الشباب!

التعادل الإيجابي حسم ديربي الرياض بين الهلال والشباب وسط عديد علامات الاستفهام حول ما قدمه الليوث

بالأمس كنا نتحدث عن مخاوف البعض من تحول الشباب فنيًا في الدور الثاني من الدوري بداعي أنه فريق لا يجيد المنافسة ذات النفس الطويل في السنوات الأخيرة.

كانت غالبية الأحاديث تدور حول ماذا سيفعل الهلال في ديربي الليلة أمام الليوث في ظل غياباته الكثيرة، الغالبية توقعت سقوط الزعيم للمباراة الثالثة على التوالي، وهو ما قد يعرض مدربه الأرجنتيني رامون دياز للإقالة.

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لكن ومن قال أن الزعيم سيسقط في الديربي ولو كان بفريق الرديف؟، هيهات هيهات!

التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق حسم أول ديربي في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي بين الهلال والشباب، ضمن الجولة السابعة.

الليث الأبيض بصفوفه المكتملة ونجومه الأجانب، الذين صالوا وجالوا في الجولات الست الماضية، لم ينجحوا في مجاراة "شباب الهلال"، بل انحصروا في وسط ملعبهم في أجزاء من المباراة بطريقة غريبة.

إيفر بانيجا، سانتي مينا، كارلوس جونيور، كريستيان جوانكا وغيرهم يتراجعون أمام ناصر الدوسري، سعود عبد الحميد، حمد اليامي، مصعب الجوير وغيرهم من اللاعبين الصغار، في ظل غياب سالم الدوسري، ياسر الشهراني وسلمان الفرج.

والأغرب أن الشباب هو من كان يهدر الوقت بعد إحرازه هدف التعادل مع بداية الشوط الثاني، فريق ينافس على اللقب يبحث عن الخروج بنقطة التعادل أمام الهلال الجريح، الذي سقطت في تعادل وهزيمة بآخر جولتين، في حين حقق الليوث العلامة الكاملة في ست مباريات قبل الديربي!

إذًا ماذا سيفعل الليث الأبيض في مباراة الدور الثاني، التي ربما سيخوضها الزعيم بصفوف مكتملة؟!، من الآن أنتظر هذا الديربي.

لكن ما هو مؤكد أن لاعبي الشباب ورغم خبراتهم الكبيرة إلا أنهم تأثروا بالتاريخ، حيث فشل فريقهم في تحقيق أي فوز أمام الأزرق في آخر ثماني سنوات.

الخوف والاعتراف بالتاريخ أكثر من اللازم من قبل اللاعبين ومدرب الليوث مورينو، أوصل كتيبة خالد البلطان لأن تُهان أمام رديف الزعيم بغرابة شديدة.

بالنظر لأرقام المباراة، فالفوارق لم تكن كبيرة على الإطلاق بين الشباب الثائر والهلال الجريح، بل تفوق الأخير في بعض النقاط..

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16 تسديدة سددها لاعبو الهلال خلال الـ90 دقيقة، مقابل ثمانية فقط من قبل الليوث، فيما خلق كل منهما فرصتين محققتين، لكنهما لم يصلا لنسبة الأهداف المتوقعة، إذ كانت 1.61 للأزرق و1.44 للأبيض.

أما دقة التمريرات فتفوق الزعماء بنسبة 85% مقابل 82.3% لليوث، ولم يرسل لاعبو الشباب إلا 13 عرضية مقابل 33 للهلال.

فيما تساوت كفة الفريقين في المراوغات (60%) والتفوق في الالتحامات الهوائية (50%) والمواجهات الثنائية (50%).

أرقام تليق بالديربي في ظروفه الطبيعية، لكن ليس في الظروف الحالية التي يمر بها الهلال.

في الأخير، مؤكد أن حديث الجميع قبل الديربي عن الشباب سيختلف كليًا بعد هذا الديربي، فمن كان يرشح الليوث للقب، سيعيدون التفكير في ترشيحهم من جديد.

أما أنا فوقتما قلت إن اللقب هذا الموسم على طبق من ذهب للشباب وفقًا لظروف خصومه، فقد تسرعت في الحكم، كنت أظن أن الليث الأبيض، لم يعد يهاب خصومه وعرف قدره، لكن ديربي الليلة، كشف حقيقة أن الليث يتفوق على فرق الوسط والمؤخرة أمام أمام الكبار – وإن كانوا في حالة ضعف – فالليث سيمنحهم القوة بخوفه.

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