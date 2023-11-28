ديربي الرياض: موعد مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد المباراة المرتقبة بين الهلال والنصر في ديربي الرياض لحساب دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

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يستضيف ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، مباراة هامة بين الهلال والنصر لحساب الجولة 15 من عمر مسابقة دوري روشن السعودي 2023-2024.

المباراة تأتي في خضم تألق كبير للفريقين خصوصًا على المستوى المحلي حيث يحتلان صدارة الدوري ووصافته بفارق مريح عن أقرب المنافسين.

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الهلال يحتل الصدارة برصيد 38 نقطة جمعها من 12 انتصارًا وتعادلين في 14 مباراة، أي إنه لم يتعرض للهزيمة على الإطلاق، وكانت آخر مبارياته بنتيجة رائعة هي تسعة أهداف دون مقابل على حساب الحزم المتذيل.

أما النصر فيحتل وصافة الدوري السعودي بفارق 4 نقاط عن الهلال، وله 34 نقطة، جمعها من 11 انتصارًا وتعادل وهزيمتين، وفي آخر مباراة له نجح في الفوز على الأخدود 3-0.

الآن سنتعرف سويًا على موعد "ديربي الرياض" المرتقب بين الهلال والنصر في مسابقة الدوري السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، وكيف تتابعها عبر الإنترنت وأكثر من ذلك.

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض بـ دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الجمعة 1 ديسمبر 2023 على ملعب الملك فهد الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض بـ دوري روشن السعودي 2023-2024 ؟

تذيع مباريات الدوري السعودي عبر قنوات SSC، يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والنصر على شاشتها.

كيف تشاهد مباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض بـ دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

هواة البث المباشر يمكنهم المشاهدة عبر تطبيق شاهد، أو من خلال البث المباشر الكتابي الذي يقدمه موقع "جول" وينطلق قبل المباراة بنصف ساعة.

المباراة الموعد القناة الناقلة المشاهدة عبر الإنترنت الملعب الهلال - النصر الجمعة 1 ديسمبر 2023

21:00 السعودية

20:00 مصر SSC HD شاهد

جول الملك فهد الدولي

ما هو تاريخ مواجهات الهلال والنصر في المسابقات الرسمية؟

سبق وأن تواجه الهلال مع النصر في 173 مباراة بمختلف البطولات الرسمية وكانت الغلبة للهلال في 67 مرة، بينما فاز النصر في 61 مباراة، وحسم التعادل ديربي الرياض 43 مرة.

وتعتبر أكبر نتيجة فاز بها الهلال في دوري المحترفين موسم 2016-17 بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف للنصر.

وعلى الصعيد الآسيوي، لم يتواجه الهلال مع النصر في دوري أبطال آسيا، إلا مرة وحيدة كانت في نصف نهائي البطولة لعام 2021، وحينها فاز الهلال بهدفين مقابل هدف.



البطولة عدد المباريات فوز الهلال فوز النصر تعادل الدوري السعودي 116 42 42 32 كأس الملك 19 10 5 4 كأس ولي العهد 11 8 3 0 كأس الاتحاد 23 6 9 8 كأس السوبر 2 1 1 0 دوري أبطال آسيا 1 1 0 0 كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 1 0 1 0 الإجمالي 173 67 61 43

ما هي إصابات الهلال قبل ديربي الرياض ومتى تعود؟

نجوم بارزون في الهلال مهددون بعدم اللعب في ديربي الرياض، بينما بات من المؤكد غياب نجوم آخرين..

اللاعب الإصابة موعد العودة نيمار الرباط الصليبي نهاية الموسم سالم الدوسري الركبة - مفصل القدم - تورم الإصبع نهاية ديسمبر 2023 علي البليهي شد في عضلة الفخذ 1 ديسمبر 2023 ألكسندر ميتروفيتش آلام ف يالقدم 1 ديسمبر 2023 ياسر الشهراني عضلات الساق مطلع ديسمبر 2023 ناصر الدوسري إصابة عضلية 25 ديسمبر 2023 متعب المفرج الرباط الصليبي نهاية الموسم محمد العويس الظهر منتصف ديسمبر 2023

ما هي إصابات النصر قبل ديربي الرياض ومتى تعود؟

أثار البرتغالي كريستيانو رونالدو قلق أنصار النصر بإصابته في مباراة بيرسبوليس بدوري أبطال آسيا، لكن من الواضح أنه سيشارك بشكل اعتيادي في الديربي..

كما أن إصابة دافيد أوسبينا المطولة باتت أمرًا اعتياديًا في النصر، وتولى نواف العقيدي حراسة مرمى العالمي باقتدار..

اللاعب الإصابة موعد العودة دافيد أوسبينا كسر في المرفق غير معروف كريستيانو رونالدو كدمة في الرقبة 1 ديسمبر 2023 نواف البوشل العضلة الضامة 1 ديسمبر 2023 إيمريك لابورت جرح في القدم 1 ديسمبر 2023 عبدالله الخيبري العضلة الخلفية 1 ديسمبر 2023

تشكيل الهلال المتوقع في ديربي الرياض

من المتوقع أن يدخل المدرب جورج جيسوس المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل| 4-3-3

ياسين بونو

محمد البريك - علي البليهي - كاليدو كوليباري - سعود عبد الحميد

محمد كنو - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - روبن نيفيش

ميشيل ديلجادو - مالكوم أوليفيرا - ألكسندر ميتروفيتش

تشكيل النصر المتوقع في ديربي الرياض

من المتوقع أن يدخل المدرب لويس كاسترو المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل| 4-3-3

نواف العقيدي

أليكس تيليس - عبدالله مادو - عبد الإله العمري - سلطان الغنام

مارسيلو بروزفيتش - أوتافيو - سيكو فوفانا

ساديو ماني - كريستيانو رونالدو - أندرسون تاليسكا

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