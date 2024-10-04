"ديشان يُتابعه" .. منتخب فرنسا يكشف سبب استبعاد نجولو كانتي

تعليق منتخب فرنسا على استبعاد كانتي

كشف رافائيل رايموند، المسؤول الإعلامي لمنتخب فرنسا، عن سبب استبعاد الديوك لنجم الاتحاد نجولو كانتي من قائمة المنتخب في الجولتين الثالثة والرابعة في دوري الأمم الأوروبية.

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وأعلن ديدييه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن قائمة فريقه لدوري الأمم الأوروبية، والتي خلت من نجولو كانتي بعد أن ضمه مؤخرًا، حيث تألق معه في يورو 2024، بالإضافة إلى استدعائه في مواجهتي إيطاليا وبلجيكا الأخيرتين.

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وقال رايموند في تصريحات لصحيفة "الرياضية": "استبعاد كانتي جاء بسبب الإصابة التي تعرض لها في تدريبات الاتحاد لا أكثر. المدرب ديدييه ديشان يتابعه ويراقبه خلال الفترة الماضية، ويعرف كل تفاصيل إصابته".

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وأضاف: "ديشان قرر استبعاد كانتي بسبب الإصابة التي يُعاني منها، ولا يوجد أي سبب آخر وراء الاستبعاد".

وغاب كانتي عن المشاركة مع الاتحاد ضد الأخدود، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الخميس، ضمن الجولة السادسة من منافسات دوري روشن السعودي.