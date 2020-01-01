دروجبا: نحن من ننشر فيروس كورونا والمسؤولية على عاتق الجميع

ديدييه دروجبا نجم تشيلسي التاريخي يؤكد أن المسؤول الأول عن تفشي فيروس كورونا هو البشر.

طالب ديدييه دروجبا نجم منتخب كوت ديفوار وفريق تشيلسي التاريخي بالتعامل مع انتشار فيروس كورونا المميت بشكل أكثر جدية في الفترة المقبلة.

جاء هذا في مقطع فيديو نشره دروجبا عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر" وأكد خلاله أن تصرفاتنا هي ما تساعد في نشر الفيروس الخطير.

وقال دروجبا: "لكل أخواني وأخواتي في كوت ديفوار، أطلب منكم التعامل مع الأمر بجدية تامة لأنه يبدو علينا أننا نتعامل بطريقة هينة في مواجهة هذا الأمر".

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وأضاف: "من الضروري بالنسبة لنا أن نحترم المعايير التي حددتها الحكومة فنحن في النهاية من ننشر ذلك الفيروس، ومسؤولية الأمر تقع على عاتقنا".

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وأردف: "اغسلوا أيديكم بشكل مستمر وأخرجوا من منازلكم للضرورة فقط وأبقوا على المسافات بينكم على الأقل متر بين كل شخص والآخر".

ولا يعد دروجبا هو الأول ضمن نجوم كرة القدم الذي يخرج ليطالب الجميع بالالتزام بالمعايير الموضوعة من الحكومات ومنظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن معظم بطولات كرة القدم في العالم قد توقفت في الأيام الماضية بسبب التفشي الواسع للفيروس المميت ورغبة الحكومات في القضاء عليه ومحاربته".