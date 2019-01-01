ديجينيك: الهلال يمر بفترة صعبة

مدافع الزعيم يتحدث قبل مواجهة الاستقلال الإيراني

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اتفق ميلوس ديجينيك مدافع الهلال مع مدربه زوران ماميتش حول معاناة الفريق السعودي خلال الفترة الحالية من ضغط المباريات واللعب في 4 بطولات، الدوري السعودي وكأس الملك السعودي ودوري أبطال آسيا وبطولة كأس زايد للأندية العربية البطلة.

ويستعد الزعيم لمواجهة الاستقلال الإيراني على ملعب حمد بن خليفة المحايد في الدوحة القطرية، ويتصدر الفريق مجموعته بـ6 نقاط جمعها من انتصاريه على العين والدحيل.

وأكد ديجينيك أن فريقه يستهدف الفوز بمباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا لمواصلة النتائج الإيجابية على الصعيد القاري، مضيفًا "نواجه فترة صعبة من حيث ضغط المباريات، ونأمل أن نخرج من مباراة الغد بنتيجة إيجابية".

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أضاف المدافع الأسترالي "تابعت فريق الاستقلال الإيراني، يمتلك لاعبين مميزين في كافة خطوطه، لكننا نريد الفوز ومواصلة النتائج الجيدة في دوري أبطال آسيا".

وأتم المدافع صاحب الـ24 عامًا تصريحاته في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة مؤكدًا أنهم كلاعبين يحفزون بعضهم البعض لتحقيق الفوز في مباراة يخوضها الهلال.