ديباي: مانشستر يونايتد يلعب كرة تجعلك تنعس

اللاعب الهولندي يهاجم مانشستر يونايتد بعد رحيله بموسمين

فيسبوك تويتر بلال محمد

فتح الهولندي مميفس ديباي لاعب ليون الحالي، ومانشستر يونايتد السابق، النار على الشياطين الحمر والمدير الفني لويس فان جال.

ولعب صاحب الـ 25 عاماً، موسمين في صفوف مانشستر يونايتد خلال الفترة من 2015 وحتى 2017، قبل أن يرحل إلى ليون.

وقال دياي في سيرته الذاتية بعنوان قلب الأسد: "مانشستر يونايتد واحد من أكبر الأندية في العالم ولكن بالاسم فقط، هم يلعبون كرة قدم تجعلك تنام".

وتطرق الهولندي الدولي، في جزء آخر من كتابه إلى علاقته مع لويس فان جال، والتي سبتت له مشاعر سيئة تجاه الشياطين الحمر.

أشار الهولندي صاحب الـ 25 عاماً، إلى أنه طلب من المدرب المساعد جيجز أن يساعده في بعض التدريبات الإضافية، وذكر رأي فان جال في هذا الشأن.

وقال ديباي: "بعد فترة طلب مني فان جال الحضور إلى مكتبه، وأخبرني أنه لم يكن هناك داعياً للتدريب الإضافي مع جيجز، لقد صدمني هذا ما الخطأ في محاولاتي كي أصبح أفضل بمساعدة لاعب سابق خبير مثل جيجز".

وواصل: "أخبرنا فان جال بعد ذلك بأنني بحاجة إلى الحديث مع مدرب ذهني، كان يعرفه معرفة شخصية، وكنت أرد عليه بأنني واثق من نجاحي مع مانشستر يونايتد، وأصر علي كثيراً لزيارة هذا المدرب ولكني رفضت".

وأردف: "بعد أن رفضت رؤية المدرب الذهني، لم يتحدث معي فان جال لفترة طويلة، أعتقد بأنه يقطع علاقته معك عندما لا تستمتع إلى نصائحه".

وأتم تصريحاته قائلاً: "لم يجعلنا أشارك باستمرار وبقيت على مقاعد البدلاء، وقبل نهاية الموسم في النهائي أمام كريستال بالاس جعلني على في المدرجات، مثلما يفعل المدرس مع طفل مشاغب".

العمر بالنسبة لهؤلاء مجرد رقم 🙌



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◽️ أكبر لاعبة تسجل هاتريك بكأس العالم للسيدات هي كريستيان (34 عامًا و 35 يومًا) pic.twitter.com/A0Ag2VWJvt — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 9, 2019

الجدير بالذكر أن ديباي لعب 53 مباراة مع الشياطين الحمر في مختلف البطولات سجل خلالها سبعة أهداف وصنع ستة آخرين.